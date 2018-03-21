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Число победителей премии «Наше Подмосковье» составит 2018 человек в этом году
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Число победителей премии «Наше Подмосковье» составит 2018 человек в этом году 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Общий размер призового фонда премии «Наше Подмосковье» в текущем году составит 180 миллионов рублей, всего будет 2018 победителей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что прием заявок на премию «Наше Подмосковье» стартует 26 марта «С 26 марта начинается прием заявок на премию „Наше Подмосковье“. Это акция по поддержке общественных организаций и инициативных групп, делающих добрые дела, и она будет продолжена.
»Среди ключевых особенностей 2018 года — специальные премии для волонтеров в каждой из них. Количество победителей в 2018 году составит 2018 человек. Общий размер призового фонда — 180 миллионов рублей. Прием заявок на премию «Наше Подмосковье» продлится до 31 мая», — сказала начальник Главного управления социальных коммуникаций Ирина Плещева.
Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым с целью поддержки инициатив жителей региона. Количество победителей в 2017 году составило 1818 человек, призовой фонд премии был утвержден в размере 180 миллионов рублей.
За пять лет реализации премии в конкурсе приняли участие более 150 тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тысяч рублей.
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 Ещё 7 источников 
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