AMD снизила цены на процессоры Ryzen

Компания AMD снизила цены на десять процессоров Ryzen, основанных на архитектуре первого поколения Zen. Акция продлится до конца марта, однако не исключено, что производитель продлит её действие, чтобы побыстрее распродать складские запасы CPU перед выходом чипов Ryzen 2000.

Как видно, больше всего в абсолютном значении подешевели флагманские модели Ryzen Threadripper 1950X и 1920X. В среднем снижение цен составило 10%.

По предварительной информации, AMD выпустит процессоры Ryzen 2000 на основе 12-нанометровой архитектуры Zen+ (Pinnacle Ridge) 19 апреля. О предполагаемых технических характеристиках, ценах и производительности чипов мы уже писали.