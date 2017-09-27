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Ученые определили связь между носками и количеством оргазмов
Ученые из Голландии опубликовали результаты исследования, в ходе которого установили связь между сном в носках и сексуальной активностью человека.
Отмечается, что врачи рекомендовали пациентам спать носках, так как тепло расслабляет тело и снимает боли.
Специалисты выяснили, что те люди, которые надевают носки на ночь, засыпают на 15 минут раньше, чем обычно.
Кроме того, у 80% опрошенных мужчин и женщин достигали оргазма, когда не снимали носки во время секса.
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