Ученые определили связь между носками и количеством оргазмов

Ученые из Голландии опубликовали результаты исследования, в ходе которого установили связь между сном в носках и сексуальной активностью человека.

Отмечается, что врачи рекомендовали пациентам спать носках, так как тепло расслабляет тело и снимает боли.

Специалисты выяснили, что те люди, которые надевают носки на ночь, засыпают на 15 минут раньше, чем обычно.

Кроме того, у 80% опрошенных мужчин и женщин достигали оргазма, когда не снимали носки во время секса.