Множество смертей: страшное пророчество Ванги для России на конец 2017 года

СМИ распространяют пророчество легендарной болгарской провидицы Ванги для России на конец 2017 года.

Как пишет u-f.ru, в предсказании, которое приписывается Ванге, говорилось о том, что в конце этого года Россия может быть втянута в кровопролитную войну. По информации журналистов, ясновидящая говорила, что в ходе этой битвы люди забудут о законе и справедливости, а в борьбе будут выживать самые сильные.

Тем не менее, как сказано в материале, приобретенные в этот период качества помогут России преодолеть страшное время. У многих россиян выработаются личностные качества, которые помогут в будущем.

Также отмечается, что, по мнению Ванги, именно Россия сможет добиться воцарения мира на Земле.