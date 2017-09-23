«Мисс Турция - 2017» лишилась титула за твит о попытке госпереворота

В оргкомитете конкурса отреагировали немедленно. Фотографии Эсен были удалены из аккаунта фестиваля красоты. Исчезла и страница бывшей королевы красоты в Twitter. Победительница конкурса красоты Мисс Турция 2017 Ытыр Эсен лишилась короны через несколько часов после победы из-за твита о попытке переворота в Турции в 2016 году.

Официальное заявление опубликовано в Facebook конкурса. Как отмечается, в годовщину этого события, Эсен написала, что у нее началась менструация и ее кровь прибавилась к крови героев, которые погибли во время путча. В оргкомитете конкурса отреагировали немедленно. Фотографии Эсен были удалены из аккаунта фестиваля красоты. Исчезла и страница бывшей королевы красоты в Twitter.

Как уточняет турецкое издание Hurriyet, теперь право представлять страну на конкурсе Мисс Мира 2017 в Китае перешло участнице, занявшей второе место на национальном конкурсе, Алсы Сюмэн. Напомним, в ночь с 15 на 16 июля 2016 года мятежники совершили попытку военного переворота в Турции. Тогда погибло более 240 турецких граждан, ранения получили около двух тысяч человек. Восстание было подавлен. После происшествия турецкие власти арестовали несколько тысяч военных и госслужащих. Ранее президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну допустил, что спецслужбы Соединенных Штатов были осведомлены о готовящемся госперевороте в Турции.