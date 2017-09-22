Житель Архангельска похудел на 5 кг, пытаясь прожить на МРОТ

Житель Архангельска 32-летний Артем Шишков похудел на 5 кг в ходе эксперимента "Проживи на МРОТ и не умри". Об этом сообщил ТАССу в пятницу сам Шишков. Социальный эксперимент начался 23 августа.



Размер МРОТ в России равен 7,8 тыс. рублей.



"Мне давно не было понятно, почему МРОТ ниже прожиточного минимума. Откуда берутся эти цифры? Ведь пенсионерам доплачивают пенсию до прожиточного минимума, а работающим людям могут платить меньше. Цель эксперимента — доказать или опровергнуть тезис о том, что на МРОТ можно прожить", — сказал Шишков.



На третьей неделе эксперимента ему пришлось полностью исключить из своего рациона многие продукты: фрукты, говядину, свинину, мясо птицы, рыбу, сметану, творог, сливочное масло и маргарин. Несмотря на эту экономию, 17 сентября деньги у экспериментатора закончились. Оставшиеся пять дней до окончания эксперимента, по словам Шишкова, его рацион состоял из каши, макарон, яиц и овощных супов.





"У меня появилась сонливость, заторможенность. Я похудел на пять килограммов", — добавил собеседник агентства.



Невозможно выжить





Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков прокомментировал для ТАСС эксперимент своего коллеги. "Это невозможно — прожить на МРОТ", — считает глава ФНПР.

Он также напомнил, что ранее уже обращался к президенту РФ с просьбой повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума уже с 1 января следующего года. "Есть поручение правительству проработать этот вопрос", — добавил Шмаков.

