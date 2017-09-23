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Фото: Модель Вики Одинцова показала грудь в подробностях (18+)
Фото: instagram
Модель Виктория Одинцова, широко известная в социальных сетях (на ее страницу в Instagram подписаны 4,1 миллиона человек) показала поклонникам новую смелую фотографию.
instagram.com/viki_odintcova
На снимке девушка позирует в черном бюстгальтере "в сеточку", демонстрирующем все достоинства ее роскошной груди.
За день публикации "интимное селфи" набрало более 115 тысяч отметок "Мне нравится".
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