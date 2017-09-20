Российская модель Анастасия Квитко , прославившаяся в социальных сетях как "русская Кардашьян", показала новое откровенное фото своих аппетитных форм.

На снимке 22-летняя девушка позирует в блестящем топике с одним из самых смелых своих декольте. Она положила ногу на ногу, демонстрируя также шикарные бедра.

За день публикации фото набрало почти 100 тысяч отметок "Мне нравится" от любителей ее нестандартной женственной фигуры модели.