Россияне все чаще выбирают отечественные курорты

По словам чиновника, в 2017 году даже высокогорный кластер в Сочи был загружен на рекордные 80 процентов. При этом жалобы ироков рынка на низкий поток туристов, Сафронов списал на недостаточную эффективность их собственной работы.





Также он рассказал, что «открывшиеся» турецкие курорты не снизили интереса россиян к отечественным курортам. По данным некоторых крупных операторов, в этом году поток отдыхающих в Сочи вырос в определенные месяцы на 23–40 процетов, уточнил глава Ростуризма



Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал, что с начала года (по данным на 1 сентября) аэропорт в Адлере принял более четырех миллионов человек. Немотря на то, что не все они туристы, город заполнен в сентябре почти полностью.



Продажи по октябрю уже закрыты на 80%. Также специалисты Роспотребнадзора взяли 2 тыс. проб воды на наших пляжах. И все они не показали отклонений — Анатолий Пахомов.

В туристическом ведомстве России предложили сделать результаты таких проверок доступними для россиян, чтобы избежать появления недостоверной информации, направленной на очернение отечественных курортов, подчеркнул Сафронов.



Ранее сообщалось, что перевозчикам, задерживающим чартеры, запретят международные полеты.