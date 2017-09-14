Раскрыт секрет крепкого брака

РЕН ТВ. Чтобы создать счастливую семью, женщинам нужны некрасивые мужья. Таковы результаты исследования ученых Университета американского штата Флорида, которые приводит

Ученые из США пришли к выводу, что самыми крепкими являются браки красивых женщин с некрасивыми мужчинами.

Дело в том, что мужья, жены которых привлекательнее их самих, «пытаются угодить своим возлюбленным, поэтому они дарят женам подарки и пытаются все время быть лучше», цитирует канал мнение специалистов.

Противоположна ситуация в браках некрасивых женщин с красивыми мужчинами. Жены чувствуют стресс и уязвимость, а мужья редко помогают таким супругам в домашних делах и не пытаются работать над отношениями.