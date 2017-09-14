Медики создали конфеты молодости

Немецкие научные работники в течении долгого времени трудились над средством для продления жизни человека. В результате придумали конфеты, которые могут подарить человеку не только юность, но и чувство счастья. Кроме того, эта продукция питания не включает вредоносные вещества и соединения, которые могли бы отравлять организм или давать побочные эффекты.

Учёные добились успеха в исследованию нового средства продлевающего юность человека, которое к тому же сладкое и приятное на вкус. Спасением от старости будут специализированные конфеты. Продукция создается из шоколада, в его производстве применялось естественное молочко, а также другие натуральные и естественные ингредиенты, которые не вредят здоровью. Также в состав входят сухие ягоды и фрукты. "Молодильные" конфеты никак отличаются от обычных шоколадных конфет на первый взгляд, но дают иной эффект.

Ученые говорят, что эффект продления молодости достигается за счет присутствия в конфетах полифенола и фенилэтиламина. Эти вещества важны для поддержания молодости организма. Помимо омоложающих качеств конфеты дарят чувство счастья и радости. Содержащиеся в "молодильном" провианте сухофрукты дают возможность усовершенствовать работу желудочно-кишечного тракта, увеличить иммунитет.

Когда конфеты появятся в продаже еще неизвестно, сейчас они проходят тесты, чтобы лучше понять их воздействие на организм.