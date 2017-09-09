Самой красивой страной оказалась Шотландия

К такому выводу пришли эксперты туристического путеводителя Rough Guide, издаваемого крупнейшим издательством в мире Penguin Random House. 4 сентября издание опубликовало результаты своего ежегодного опроса, по результатам которого был составлен рейтинг самых красивых стран. Лидером списка стала Шотландия. Читатели отмечали, что больше всего им нравятся ее дикие пляжи, глубокие озера и замки. Следом за ней идет «дом лесорубов, бобров и кленового сиропа» — Канада. Третье место в рейтинге заняла Новая Зеландия.



В первую пятерку рейтинга вошла также Италия, которая очаровала респондентов своими небольшими романтическими городами. Из всех африканских стран самой популярной оказалась ЮАР, среди азиатских — Индонезия. Седьмую строчку рейтинга занимает Англия. Особенной любовью читателей пользуется национальный парк «Лейк-Дистрикт» на северо-западе страны и побережье графства Корнуолл на юго-западе. Благодаря черным пляжам, горячим источникам и вулканическим горам Исландия оказалась на восьмом месте. На девятой строчке — США. Замыкает первую десятку рейтинга Уэльс. В топ-20 стран попали также Словения, Мексика, Индия, Финляндия, Швейцария, Перу, Норвегия, Ирландия, Хорватия и Вьетнам.

