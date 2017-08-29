В России могут учредить День отца

В России может появиться День отца. Идея об организации праздника обсуждается в администрации президента

Члены партии «Единая Россия» считают, что День отца имеет возможность стать одной из составляющих государственной Концепции становления семейной политики до 2025 года. В частности, этот праздник послужит примером реализации пункта о пропаганде традиционных семейных ценностей.