Главные события у вас в почте
В России могут учредить День отца
В России может появиться День отца. Идея об организации праздника обсуждается в администрации президента.
Ранее с инициативой организовать День отца выступали представители «Единой России». В 2014 году депутат Андрей Сидякин предлагал назначить в качестве Дня отца третье воскресенье октября. В Министерстве труда и социальной защиты и в Союзе женщин России поддержали эту идею. После парламентских слушаний тема перешла на рассмотрение в администрацию президента России.
Члены партии «Единая Россия» считают, что День отца имеет возможность стать одной из составляющих государственной Концепции становления семейной политики до 2025 года. В частности, этот праздник послужит примером реализации пункта о пропаганде традиционных семейных ценностей.
Оставить комментарий