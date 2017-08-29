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В России предлагают праздновать День отца
День отца может появиться в России. Об этом сообщают «Известия». Идея об учреждении такого праздника обсуждается сейчас в администрации президента.
Ранее с подобной инициативой в Госдуме РФ выступали представители «Единой России». Еще в 2014 году сделать третье воскресенье октября Днем отца предложил депутат Андрей Сидякин. Идею поддержали в министерстве труда и социальной защиты и в Союзе женщин России. По прохождении парламентских слушаний, тема ушла на рассмотрение в АП.
В ЕР считают, что День отца мог бы стать одной из составляющих государственной Концепции развития семейной политики до 2025 года, в частности — примером реализации пункта о пропаганде традиционных семейных ценностей.
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