В России предлагают праздновать День отца

День отца может появиться в России. Об этом сообщают «Известия». Идея об учреждении такого праздника обсуждается сейчас в администрации президента

В ЕР считают, что День отца мог бы стать одной из составляющих государственной Концепции развития семейной политики до 2025 года, в частности — примером реализации пункта о пропаганде традиционных семейных ценностей.