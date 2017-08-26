Празднование Курбан-Байрама скорректировало планы проведения Дня знаний в регионах РФ

Совпадение Курбан Байрама с 1 сентября в 2017 году поставило под вопрос проведение школьных линеек в ряде регионов с мусульманским населением, в большинстве из которых религиозные праздники традиционно объявлялись выходными днями.



Переносить надо



В Ингушетии указом главы республики о праздновании мусульманского праздника Ид аль-Ахда (Гlурба) 1 сентября объявлен нерабочим днем. Соответственно, мероприятия Дня знаний перенесли с 1 на 2 сентября. Об этом сообщил в субботу в своем Instagram министр образования и науки республики Юсуп Костоев.





" Уважаемые жители республики! Доводим до вашего сведения, что " День знаний" переносится с 1-го на 2-е сентября по причине празднования праздника Гlурб (Курбан-Байрам). Праздничные линейки ко Дню знаний состоятся 2 сентября во всех школах" , — написал Юсуп Костоев



А в Карачаево-Черкесии 1 сентября объявлен выходным днем, но школьные линейки состоятся, написал в Instagram глава региона Рашид Темрезов . " Подписал указ, которым объявил 1 сентября — праздник жертвоприношения Ид аль-адха Курбан-байрам нерабочим днем для всех организаций и учреждений в Карачаево-Черкесии. Вместе с тем, школьные линейки, посвященные Дню знаний, в этот день, конечно, состоятся. Уверен, что 1 сентября станет большим двойным праздником для наших граждан" , — написал Темрезов.

В Северной Осетии-Алании 1 сентября 2004 года в результате захвата бесланской школы террористами погибло 335 человек. День знаний не переносят, но с 1 по 3 сентября в Беслане пройдут траурные мероприятия по жертвам теракта в школе №1. Там учебный год начнется 4 сентября. " В остальных школах республики линейки начнутся с объявления минуты молчания в память о жертвах" , — сообщили в правительстве.



Решили не переносить





Не намерен переносить дату Ставропольский край. " У нас все мероприятия состоятся как обычно, 1 сентября" , — сообщили ТАСС в краевом министерстве образования.

Школы Кабардино-Балкарии также начнут учебный год 1 сентября. " Во все учреждения образования направлены письма с разъяснениями, что школьные линейки в республике не переносятся. 1 сентября в стране пройдет Всероссийский урок, это важно, мы не можем проводить его отдельно в другой день" , — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования КБР.



В Татарстане " такой вопрос даже не поднимался". " То есть все как обычно, 1 сентября во всех школах республики пройдут торжественные линейки, вводные уроки и классные часы" , — сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана.



По данным Минобра республики, в этом году в Татарстане более 47 тыс. первоклассников сядут за парты.



Пока не определились



Администрация Уфы запустила онлайн-голосование по выбору даты проведения линеек ко Дню знаний. " В связи с тем, что в этом году День знаний совпадает с празднованием Курбан-Байрам и является нерабочим праздничным днем, как вы считаете, торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний, в уфимских школах должны состояться 1, 2 или 4 сентября? " , — говорится в опросе. В настоящее время в нем приняли участие более 19,9 тыс. человек, из них большинство (64,4% жителей) проголосовали за перенос линеек на 4 сентября. Первые результаты ожидаются в понедельник.



В региональных министерствах образования Дагестана и Чечни распоряжений о переносе Дня знаний не поступало, но и исключить такую возможность пока нельзя, сообщили ТАСС их представители. " Ждем указа главы Чеченской республики. Пока мероприятия не отменены" , — отметили в министерстве образования и науки Чечни.



О празднике



Курбан-байрам — праздник жертвоприношения — отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных. Праздник продолжается три дня.