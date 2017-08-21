В России растёт популярность рабочих профессий



В России увеличивается число молодых граждан, которые после окончания девятого класса намерены получить образование по рабочей профессии или стать специалистами среднего звена. Согласно мониторингу приёмной кампании, в этом году к обучению по программам среднего профобразования приступят более 59% выпускников девятых классов. Об этом RT сообщили в Министерстве образования и науки России . Среди абитуриентов наиболее популярны такие рабочие профессии, как повар-кондитер, автомеханик и сварщик.

В России растёт число молодых людей, желающих освоить рабочую профессию или специальность среднего звена. Ожидается, что с нового 2017/18 учебного года к обучению по программам среднего профессионального образования (СПО) приступят более 976 тыс. первокурсников. В 2016/17 учебном году этот показатель составил 934 тыс., а в 2015/16 — 910 тыс. Соответствующую информацию RT предоставили в Минобрнауки России.



По данным мониторинга приёмной кампании 2017 года, который проводит ведомство, более 59% выпускников девятых классов с сентября начнут учиться по профессиям или специальностям СПО.



«По данным демографов, в ближайшие годы нас ожидает прирост когорты пятнадцатилетних во всех субъектах Российской Федерации, что также повлияет на численность поступающих в колледжи и техникумы», — сообщили RT в Минобрнауки.



В министерстве рассказали, что по итогам 2016 года самые популярные у молодых россиян профессии СПО — повар-кондитер, автомеханик, сварщик, тракторист-машинист сельхозпроизводства, парикмахер, электромонтёр, продавец, мастер отделочных строительных работ, мастер по обработке цифровой информации и мастер общестроительных работ. Также многие хотят выучиться на машиниста локомотива и станочника в области металлообработки.



Меньше всего у молодых людей востребованы профессии машиниста крана, слесаря по ремонту строительных машин и портного.



Всего в 2016/17 учебном году по направлениям СПО проходили подготовку около 2,85 млн человек (в 2015/16 учебном году — 2,73 млн).



Исполняющий обязанности директора московского Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова Николай Селенков подтвердил тенденцию роста числа желающих получить среднее профобразование.



«На рабочие профессии идут, и там у нас даже конкурс — по три-четыре человека на место. На сегодняшний день у нас 99% девятиклассников уже набраны. Уже ходят родители, спрашивают, можно ли поступить на платное обучение, потому что бюджетные места заняты. Сейчас проходной балл (на бюджетные места. — RT) достиг значения 4,1—4,2. А раньше мы брали всех подряд», — сказал директор учреждения.



Он добавил, что в этом году вырос интерес к колледжам и у выпускников 11 классов, не сдавших какой-либо предмет ЕГЭ. Они активно поступают в организацию на обучение по профессиям станочника, электромонтёра и радиомонтажника, а также по специальности «компьютерные сети».





Глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков назвал рост числа желающих получить среднее профессиональное образование «возвращением к лучшим традициям».

«Это совершенно предсказуемая ситуация, я говорил о том, что она сложится, ещё десять лет назад. Тогда все гонялись за «корочкой» о высшем образовании только для того, чтобы получить престижную бумажку. Никто не думал о том, чем дальше ребёнок будет заниматься.



В Советском Союзе в первую очередь старались дать детям по окончании школы профессию, а потом думали, какой красоты у них будет диплом. Сегодня потихоньку начинаем возвращаться к нашим лучшим традициям», — пояснил Комков.



Он добавил, что популярность профессий повара-кондитера, автомеханика и сварщика связана с тем, что в России динамично развиваются сферы услуг и производства.





Студентка второго курса колледжа сферы услуг Екатерина Герасимова выбрала среднее профессиональное образование по cпециальности «повар-кондитер» из любви к кулинарному искусству.

«Мне самой нравится готовить, и я в седьмом классе решила, что пойду учиться на повара. Процесс приготовления еды очень интересный и увлекательный. Конечно, бывают ошибки и блюдо не получается, но в колледже тебе всегда помогут и подскажут, как это исправить. Ушла после девятого класса, в 11 класс идти не планировала. За два года, которые я проведу в колледже, я научусь большему, чем в последних двух классах школы», — пояснила RT Екатерина.



Девушка также отметила, что, по её наблюдениям, этим летом выросло число желающих поступить в её учебное заведение по сравнению с прошлым годом, когда она сама была абитуриенткой.



Студент Уральского техникума автомобильного транспорта и сервиса Василий Бердников рассказал RT, что после окончания девятого класса пошёл учиться на крановщика.



«Нравится профессия крановщика. У таких специалистов хорошая заработная плата. Поначалу, конечно, тысяч 30. Если пройду курсы на башенном кране, то зарплата будет от ста тысяч и выше. И просто люблю краном управлять. Уже пробовал это делать — помог сосед по дому, тоже крановщик», — объяснил он.



Бердников добавил, что решил уйти из школы в колледж потому, что «в 11 классе нужно сдавать сложные экзамены».



Студент Курского монтажного техникума Влад Горлов, который с начала осени будет осваивать профессию строителя, убеждён, что в его городе востребованы подобные специалисты.



«Квалифицированные строители нужны везде. По крайней мере, у нас в городе Курске ведётся активное строительство. И эта профессия даёт возможность достаточно зарабатывать, чтобы прокормить семью. В Курске это от 20 до 40 тыс. рублей. По моему мнению, это нормальная зарплата, с учётом того что средняя заработная плата по Курску от 12 до 15 тыс. рублей», — отмечает студент.



Получив профессиональную подготовку в техникуме, молодой человек планирует освоить строительную специальность в вузе. Горлов добавил, что решил уйти из школы в техникум из-за боязни провалить ЕГЭ.



Студент Даниил Трошин летом поступил в техникум на специальность «строитель». Он считает, что попасть на бюджетное отделение в ссузе проще, чем в институте.



«Мне нравится черчение. После девятого класса получить бюджетное место (в техникуме. — RT) легче, поскольку происходит только конкурс аттестатов. Для поступления после 11 класса в вуз нужно сдавать профильные предметы ЕГЭ, что тяжелее. Получив рабочее образование, я смогу сам оплачивать заочное высшее», — рассказал он в интервью RT.



В будущем Трошин планирует продолжить обучение в вузе по профессии геодезиста.