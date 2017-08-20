Ученые нашли способ отучить людей откладывать дела на потом

Психологи рассказали, что привычка откладывать дела на потом в настоящее время для многих людей является очень распространенной. Специалисты нашли способ, который позволит людям отучиться откладывать свои дела.

Ученые сообщили, что данная пагубная привычка называется прокрастинацией. Победить ее можно с помощью когнитивной поведенческой терапии. Данный метод направлен на корректировку проблемного поведения с помощью смены негативных привычек на полезные.

Они установили, что такая терапия поможет при некоторых психических расстройствах, например, при фобиях.