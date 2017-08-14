Это был ад: русские туристы об all inclusive в Турции

Русские туристы, съездившие на отдых в Турцию, оказались шокированы полным отсутствием сервиса в отеле all inclusive.

Как сообщили сайту телеканала «Звезда» пострадавшие туристы, путевки они приобретали у туроператора Ted Travel, в Москве. Представители туроператора позиционировали Asel Hotel как «четырехзвездочный» с питанием класса «все включено». Однако по приезду россияне оказались шокированы отсутствием сервиса, гида, уборкой номеров, полной антисанитарией и платными напитками, которые по системе питания должны быть бесплатные.

«Во-первых, у нас не было гида за весь отдых. Мы оказались в чужой стране, абсолютно одни, и туроператор не выдал нам гида, как и всем остальным. У нас не было связи с внешним миром. Во-вторых, уборка номеров отсутствовала. Кондиционер протекал, мы обращались за помощью, но просьбу проигнорировали. Все приходилось чинить самим», — рассказывает пострадавший по имени Алексей.

По приезду в Москву все туристы написали жалобу к туроператору с просьбой о компенсации «отдыха», однако получили стандартный ответ, в котором было указано, что Ted Travel выполнил все обязательства «в полном объеме».

«Еда за свои деньги была терпимая, но поражало количество мух и тараканов в столовой. За этот ужас мы с другом отдали за неделю 54 тысячи рублей. Это был ад. Этот ответ, что мы получили от туроператора, меня не устраивает. Я буду его обжаловать, ради себя и ради других отдыхающих», — заявил Алексей.

Среди отдыхающих оказался также заместитель директора съемочной площадки Владимир Орлов (работал над такими фильмами как «Самый лучший день», «Воин», «Срочно выйти замуж»), который вместе с девушкой также оказался «заперт» в турецком отеле без сервиса.

«Ужасное обслуживание, ресепшен, который ничем никогда не мог помочь. Отсутствие напитков, которые были прописаны у нас в договоре. Отвратительно все было, уборку никто никогда не проводил, холодильники были с плесенью, двери были сломаны везде», — рассказывает Орлов.

«За 9 дней ничего не изменилось, персонал Asel Hotel ничем нам не помог. Из питания были салаты двух видов, огурцы с помидорами в разных вариациях, в основном. Обидно за себя, мы хотели отдохнуть, а не ругаться с администрацией отеля, которая не могла выдать нашим знакомым, отдыхающим там же, закончившуюся туалетную бумагу. Сейчас мы собираемся подавать в суд на туроператора», — заявил Владимир.