Ученые выяснили, в каком возрасте чаще всего изменяют

Тяга к изменам обусловлена отсутствием страсти в отношениях.



Специалисты путем проведения различных исследований выяснили, в каком возрасте люди чаще всего склонны к изменам.



Установлено, что чаще всего ходят «налево» в 20 лет. Основной причиной измен в этой возрастной категории стало желание почувствовать себя независимым и получить новый опыт, сообщает The Sun.

