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Ученые выяснили, в каком возрасте чаще всего изменяют
Фото: кадр из сериала "Измены"
Тяга к изменам обусловлена отсутствием страсти в отношениях.
Специалисты путем проведения различных исследований выяснили, в каком возрасте люди чаще всего склонны к изменам.
Установлено, что чаще всего ходят «налево» в 20 лет. Основной причиной измен в этой возрастной категории стало желание почувствовать себя независимым и получить новый опыт, сообщает The Sun.
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