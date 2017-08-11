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Анталью признали небезопасной для россиян
Роспотребнадзор признал условия в районе залива Анталья небезопасными для туристов и согласовал это решение с МИД России. Об этом сообщает источник «Интерфакса».
Под эту территорию попадают курорты Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде и Белек.
Какие условия не соответствовали требованиям Роспотребнадзора, неизвестно.
Ранее сообщалось о массовом отказе от путёвок в Турцию из-за эпидемии вируса Коксаки. Однако эта информация не нашла подтверждения.
Вирус Коксаки передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. Сильнее всего болезни подвержены дети.
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