Анталью признали небезопасной для россиян

Роспотребнадзор признал условия в районе залива Анталья небезопасными для туристов и согласовал это решение с МИД России . Об этом сообщает источник «Интерфакса».

Под эту территорию попадают курорты Кемер, Анталья, Манавгат, Аланья, Сиде и Белек.

Какие условия не соответствовали требованиям Роспотребнадзора, неизвестно.

Ранее сообщалось о массовом отказе от путёвок в Турцию из-за эпидемии вируса Коксаки. Однако эта информация не нашла подтверждения.

Вирус Коксаки передается водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путями. Сильнее всего болезни подвержены дети.