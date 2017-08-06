Ученые выяснили, какие мужские хобби возбуждают женщин

Таких итогов исследования они не ожидали.



Специалисты провели масштабный опрос среди женщин, чтобы узнать, какие мужские увлечения они считают самыми возбуждающими.



Наиболее сексуальным умением слабый пол посчитал умение готовить сладкую выпечку. Порядка 70 процентов женщин проголосовало именно за этот вариант, отметив, что будут рады попробовать испеченный мужскими руками торт.



Второе место среди самых возбуждающих хобби заняли танцы. Этот вариант выбрали 60 процентов опрошенных. Замыкает тройку лидеров с результатом в 55 процентов голосов – увлечение рисованием.



Совершенно не возбуждают женщин такие хобби, как шитье, аэробика и вязание.