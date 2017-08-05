Абхазские турфирмы жалуются на отказы туристов от поездок



После взрыва на складе боеприпасов в селе Приморское Абхазия испытывает "мощную волну отказов туристов", заявила РИА Новости президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

В среду в селе Приморское Гудаутского района взорвался склад боеприпасов, 64 человека, в том числе российские туристы, получили ранения, две туристки погибли.



"После взрывов на складах, во время взрывов уже все звонили, спрашивали, что происходит. Люди ехали (в Абхазию), узнавали, что там взрывы — разворачивались и уезжали. Конечно, это волна отказов туристов, мощная причем", — рассказала РИА Новости Калягина. По ее словам, отказываются от поездок в Абхазию в основном те, кто еще не приехал и находится за пределами республики. Случаев, когда люди уезжали прямо с отдыха, мало.



Также пока нет случаев, чтобы клиенты отказывались от туров, забронированных на сентябрь.





При этом тремя неделями раньше в том же Приморском произошло еще одно ЧП. 11 июля двое местных братьев, вооруженных пистолетами и ножами, ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Они потребовали отдать им все ценности, а когда один из мужчин, Андрей Кабанов , стал сопротивляться, нанесли ему смертельные ножевые ранения. Вскоре нападавшие были задержаны, им предъявлены обвинения.

По опыту прошлых ЧП Калягина сделала прогноз, что спад продлится около двух недель.



"Две недели у нас тишина будет. В июле после (убийства) Кабанова — две недели тишина, 50 процентов отказалось, и сейчас — тишина, 50 процентов отказалось… Я даже приостановила рекламу (своего турагентства — ред.), потому что смысла нет", — рассказала Калягина.



"В первые два дня было очень много отказов после убийства (Андрея Кабанова), был очень большой отток туристов. Пачками люди отказывались — я обзванивала коллег. Конечно, люди обращают на это внимание — они (едут отдыхать) с детьми, с семьями. Потом немного все стихло, нормализовалось", — вспоминает Калягина.