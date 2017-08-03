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Самолет нарисовал самолет в небе над США
Фото: скриншот
В небе над США Boeing 787 Dreamliner рисует силуэт самолёта. Лайнер находится в воздухе уже 15 часов. Перемещение самолёта можно видеть в прямом эфире на сайте Flightradar24.
Boeing вылетел из аэропорта Сиэтла, куда вернётся после окончания полёта. На момент публикации новости самолёт дорисовал силуэт лайнера.
Boeing 787 Dreamliner – пассажирский самолет, вмещающий 300 пассажиров.
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