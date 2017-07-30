В США рассказали, как человеку стать счастливым

Почему одни люди счастливы, а другие нет, и что нужно сделать для того, чтобы стать счастливее - ответы на эти вопросы попытались дать ученые Стэнфордского университета, передает ФБА "Экономика сегодня"

По мнению специалистов, многие широко распространенные теории о том, что нужно для счастья, оказываются контрпродуктивными, так как дают краткосрочные результаты, приводящие в дальнейшем к выгоранию и разочарованию.

Довольно сложно, как оказалось, и сосредоточиться на лучшем будущем, потому что ум человека склонен блуждать в 50% случаев, когда мы бодрствуем. А в это время люди часто начинают размышлять о прошлом или беспокоиться о будущем, что приводит и к отрицательным эмоциям. Ученые подчеркивают, что хотя стресс может служить мотиватором, но он все же плохо влияет на здоровье и интеллектуальные способности, такие как внимание и память.

Для того, чтобы люди чувствовали себя счастливее, им следует научиться оставаться в настоящем моменте, где есть положительные эмоции. Как выяснили ученые, состояние счастья делает человека на 12% более продуктивным, помогает легче пережить стресс, быстрее преодолеть проблемы и неудачи. Поэтому вместо того, чтобы всегда сосредоточиваться на перспективных делах, нужно думать о задачах текущего момента.