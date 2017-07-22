Тигрица Уссури поселилась с козлом Туром в вольере Тимура и Амура

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости . Тигрицу Уссури — невесту известного тигра Амура — поселили в Приморском сафари-парке вместе с козлом Туром в том вольере, где жила прославившаяся в 2015 году пара – козел Тимур и тигр Амур, сообщается на сайте парка.

Тигрица Уссури и козёл Тур вместе в одном парке. pic.twitter.com/yAE5KRDW2L

— SVETA KARPENKO (@SVETAKARPENKO2) 15 июля 2017 г.

​Ранее сообщалось, что козла Тура подселили в вольер к тигрице Уссури. Тогда директор парка Дмитрий Мезенцев не рассказал о причинах и сроках подселения козла к тигрице, решив сохранить интригу.

"Тигрица Уссури и козёл Тур заняли апартаменты Амура и Тимура", — сообщает сафари-парк. Там же опубликовано видео совместной жизни животных. Тигрица прогуливается по вольеру, лежит в бывшем убежище Амура, а козел гуляет и лежит неподалеку.

Молодую тигрицу Уссури, родившуюся 3 июня 2014 года в питомнике Московского зоопарка, привезли в приморский сафари-парк в качестве невесты для тигра Амура. В 2016 году у хищников родился тигренок Шерхан. Уссури его и еще одного котенка не приняла и отказалась кормить. Один через пять дней погиб, второго спасли.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.