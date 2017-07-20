Часы Путина ушли с молотка по рекордной цене

Аукционный дом Monaco Legends заявил о продаже часов Patek Philippe Triple Complication, владельцем которых был Владимир Владимирович Путин . Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Часы ушли с молотка за 1,054 миллиона евро. Покупатель лота пожелал остаться неизвестным.

Впервые информация о продаже на аукционе редких часов с документами на имя Mr Vladimir Vladimirovic Putin появилась в начале июня. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о «часах Путина» фейком.

В Monaco Legends пояснили, что часы были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин».

Часы Patek Philippe 5208P Triple Complication имеют платиновый корпус, вечный календарь и золотой циферблат. СМИ писали, что такие вещи производятся ограниченными партиями и приобретаются только по спецзаказу.