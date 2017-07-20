Женщина неожиданно поцеловала Путина в центре Москвы



Объятиями и поцелуем завершилась встреча прогуливавшихся по центру Москвы туристов с Владимиром Путиным . Президент России прогулялся по Арбату после визита к правозащитнице Алексеевой

Москвичи и гости столицы, оказавшиеся на улице Арбат 20 июля, неожиданно встретились с президентом. Владимир Путин вышел из дома Людмилы Алексеевой – и сразу попал в окружение "фанатов".



В толпе оказались туристы из разных стран. Российский лидер поговорил с ними на трех языках. В беседе с соотечественниками Путин заметил: "С погодой вам повезло". Президент уже хотел удалиться, однако поклонницы его не отпустили без объятий.

"С погодой вам повезло": Путин прогулялся по Арбату, поговорил с туристами на трех языках и обнял поклонницу pic.twitter.com/KSupQ2Bxsq— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 июля 2017 г.



Как писали Dni.Ru , Владимир Путин 20 июля лично поздравил старейшую российскую правозащитницу Людмилу Алексееву с 90-летним юбилеем. Президент заехал к Алексеевой в ее квартиру на Старом Арбате с подарками. Хозяйка угостила главу государства бокалом шампанского.

Путин поблагодарил правозащитницу за все, что она сделала для людей, и вручил подарки – большой букет цветов и гравюру с изображением Евпатории, малой родины Алексеевой.



В свою очередь, правозащитница предложила президенту выпить с ней шампанского и призналась, что приезд главы государства стал для нее абсолютной неожиданностью. "Я всю жизнь свою занималась черт-те чем, а теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было", – сказала она.



"Раньше были другие времена. Вы занимались главным. Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы – по-своему", – ответил Путин.

