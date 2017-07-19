Какие нововведения ждут дачников после принятия нового закона

На этой неделе Госдума планирует принять новый закон о дачниках. Значительная часть поправок в свежую редакцию закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" была предложена Московской областью, рассказал вчера на пресс-конференции первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин

"Мы проработали более тысячи предложений от наших самых активных председателей и членов СНТ, сформировали блок поправок и предложили внести их в законопроект", - отметил Чаплин, подчеркнув, что закон хоть и примут на этой неделе, но действовать он начнет с 1 января 2019 года, чтобы садоводы "успели привыкнуть к нововведениям".



Вот главные тезисы нового дачного законодательства. С 2019 года в стране останется лишь две формы существования коллективных объединений: садоводческое или огородническое товарищество. Партнерства и кооперативы упраздняются, дачные участки приравниваются к садовым. Отличие садоводческих товариществ от огороднических заключается в том, что на садовых участках можно строить жилые и садовые дома, а на огородных - нет. В жилых домах на садовых участках можно будет зарегистрироваться.



В жилых домах на садовых участках можно будет зарегистрироваться



Огородникам же предписано довольствоваться лишь некапитальными постройками. При этом если на огородном участке уже стоит капитальное строение, отбирать право собственности сносить его и дачника не заставят. Но и нового капитального строения возвести не дадут. А специально для любителей выдавать жилые дома за летние веранды, чтобы не платить имущественных налогов, действующим законодательством прописаны признаки, по которым коттеджи будут отличать от сараев.



Упорядочил закон отношения и с садоводами-индивидуалами, которые пользуются общей инфраструктурой товарищества, но при этом вступать в него не желают и сдавать деньги на общие нужды отказываются. Они теперь обязаны будут платить. "Для несогласных разработают упрощенный порядок судебного взыскания взносов", - пообещал Чаплин. Также дачники-одиночки получат право участвовать в обсуждении финансовых вопросов и голосовать на общих собраниях, чтобы знали, куда тратятся их деньги.



Сами взносы теперь будут существовать только в двух видах: членские и целевые, любые другие платежи можно смело относить к незаконным. Причем, цели, на которые могут расходоваться деньги, тоже законодательно определены. Например, на модернизацию освещения в СНТ собирать взносы можно, а на празднование 25-летнего юбилея товарищества - нельзя.



Перечислять взносы в товарищество предписано только безналичным расчетом, чтобы живые деньги не прилипали к рукам правления. К слову, именно из-за этой нормы подмосковные депутаты "пробивали" годовую отсрочку начала действия закона. В области 1,2 миллиона дачных участков и большинство их владельцев - пожилые люди, не всегда знакомые со способами безналичной оплаты. Их придется учить, а на это нужно время.



Членами товарищества могут быть только физические лица, имеющие участки на его территории. Членов правления должно быть не менее трех человек, но не более 5% от общего количества представителей СНТ, а избираться они будут не на 2 года, а на 5 лет. Смету расходов товарищества можно принимать на любой срок - это даст возможность планировать дорогие работы в долгосрочной перспективе, но даже если все дачники хором проголосовали за пятилетнюю смету, общее собрания членов товарищества должно проводиться раз в год.



А за общее имущество товарищества новый закон предлагает платить земельный налог так: имущество передается в общедолевую собственность пропорционально площади ваших дачных владений. И налог тогда начисляется так же пропорционально. То есть дачники, имеющие в собственности 18 соток земли, будут платить за общую дорогу в три раза больше, чем те, кто хозяйничает на 6 сотках.