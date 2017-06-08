Символ Крыма «Ласточкино гнездо» может упасть в море

В Крыму поступили к важным работам: под «Ласточкиным гнездом» бурят скалу, чтобы ученые могли определить, какие материалы нужно использовать, дабы уберечь туристический символ полуострова от падения в Черное море. Сколько времени займет укрепление обрыва и реставрация аварийного здания, пока неизвестно, но доступ в него людей уже ограничен.

Замглавы дворца-замка Александр Левин сообщает, что подрядчик начал бурить скалу Аврору, на которой расположено историческое здание, чтобы укрепить ее на случай землетрясения. Какие именно работы будут проводиться после бурения, пока неизвестно, так как исследования на эту тему еще не завершены.

Между тем, выход на балкон и второй этаж «Ласточкиного гнезда» давно и полностью закрыт. Это связано с тем, что в случае неожиданного подземного толчка оттуда нельзя в срочном порядке эвакуироваться. В администрации исторического здания напоминают, что 90 лет назад в Гаспре произошло землетрясение магнитудой 8 баллов, в результате которого разрушилась башня «Ласточкиного гнезда», а с первого до последнего этажа прошла трещина. Работавшие на этом месте геологи утверждают, что аналогичные толчки были и при Екатерине II, в связи с чем появилась теория, по которой данное природное явление в регионе происходит раз в 100 лет. Так что в ближайшее десятилетие Крым может трясануть.

На сложности в ремонтных работах в 2016 году указывала даже министр культуры Крыма Арина Новосельская . Например, она отметила роскошный балкон под которым крошится фундамент, что представляет собой «абсолютную аварийную опасность». При этом, чем более тяжелые материалы загоняешь под «Ласточкино гнездо» для его укрепления, тем тяжелее становится вся конструкция, которая фактически нависает над обрывом. В то же время легкие материалы обладают недостаточной прочностью, считает министр. Сколько времени займет его реконструкция станет известно после того, как специалисты исследуют образцы извлеченных при бурении пород. Ориентировочно восстановление дворца-замка начнет в конце 2017 или начале 2018 года.

В 2017 году на укрепление и реставрацию дворца-замка, по словам первого зампреда Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Александра Диденко, выделили 57 миллионов рублей. О том, что и как планируется делать в «Ласточкином гнезде», «МК» рассказала руководитель проекта из реставрационный-строительной компании «Меандр» Татьяна Кермин:

- В ближайшие дни нам поступят результаты изысканий и обследований в виде отчетов. Только тогда мы сможем окончательно утвердить проектные решения, которые будут воплощены в жизнь. На сегодняшний день мы уверены, что здание дворца «Ласточкино гнездо» требует укрепления или частичной замены фундаментной плиты, которая находится в тяжелом состоянии. В то же время обследования скального массива показало, что Аврорина скала находится в состоянии лучше, чем предполагалось. Вариант укрепления фундаментной плиты и основания здания будет представлен на научно-техническом совете. Способов множество, к примеру: инъектирование, армирование, обсадка сваями.

Для выполнения обследований и проекта привлечены лучшие научно-исследовальские институты России. Сейчас достаточно много различных технологий устройства фундаментов, в том числе облегченные и решетчатые плиты, которые прекрасно распределяют и несут нагрузку от установленных на них зданий и не оказывают излишнего давления на скалу. Для выполнения обследований и проекта привлечены лучшие научно-исследовальские институты России. Сейчас достаточно много различных технологий устройства фундаментов, в том числе облегченные и решетчатые плиты, которые прекрасно распределяют и несут нагрузку от установленных на них зданий и не оказывают излишнего давления на скалу.

Во второй половине 2017 года мы начнем работы по усилению основания и фундамента, а затем приступим к реставрационным работам замка. Сколько на все это уйдет времени, сейчас сказать трудно, так как пока нет утвержденных проектных решений и проекта производства работ реставрации. Но предполагаемые нами работы дадут возможность безопасно эксплуатировать объект в течение многих десятков лет»