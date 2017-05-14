Путин: Доходы россиян растут

Все больше российских туристов стало приезжать в Чехию. Такую тенденцию подметил президент этой страны Милош Земан , общаясь с российским лидером Владимиром Путиным

Российский лидер, в свою очередь, отметил, что количество туристов увеличилось из-за растущего благосостояния россиян.

РИА Новости «Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые у нас, к сожалению, снизились в результате кризиса, а сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», — отметил президент, передает

Путин и Земан пообщались в кулуарах в Пекине, где проходит форум «Один пояс — один путь».

На церемонии открытии форума сегодня выступили председатель КНР, президенты России, Турции и генек ООН

«Один пояс и один путь – экономическая и социокультурная концепция, выдвинутая Китаем в последние годы. Она подразумевает более тесное сотрудничество с соседними странами во всех областях.

Глобальный проект охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся и развитые страны.