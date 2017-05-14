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Путин: Доходы россиян растут
Все больше российских туристов стало приезжать в Чехию. Такую тенденцию подметил президент этой страны Милош Земан, общаясь с российским лидером Владимиром Путиным.
Российский лидер, в свою очередь, отметил, что количество туристов увеличилось из-за растущего благосостояния россиян.
«Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые у нас, к сожалению, снизились в результате кризиса, а сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», — отметил президент, передает РИА Новости.
Путин и Земан пообщались в кулуарах в Пекине, где проходит форум «Один пояс — один путь».
На церемонии открытии форума сегодня выступили председатель КНР, президенты России, Турции и генек ООН.
«Один пояс и один путь – экономическая и социокультурная концепция, выдвинутая Китаем в последние годы. Она подразумевает более тесное сотрудничество с соседними странами во всех областях.
Глобальный проект охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся и развитые страны.
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