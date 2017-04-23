В Крыму выпал снег

Во всех регионах Крыма, кроме южного берега и ряда приморских городов, выпал снег. Об этом сообщила дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Татьяна Адрианова.

«Для конца апреля это очень редкое явление. Такого не было очень давно. Снег идёт практически по всему полуострову, кроме южного берега и ряда приморских городов», — цитирует ТАСС Адрианову.

По её словам, сейчас сложно подсчитать общее количество выпавших осадков.

В некоторых регионах идёт снег с дождём.