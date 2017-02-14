Синоптики предупредили о сильных метелях и холодах

Наступившая неделя обещает быть снежной, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина

По всему центру России сегодня будет идти снег. На дорогах ожидаются заносы, налипание снега на конструкциях и проводах может привести к их обрушению и обрыву. Снег будет сильным в Ивановской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях. Погода ветреная, с порывами до 20 метров в секунду.

В среду метели придут в Москву. Вчера вечером столичные жители видели репетицию этого зрелища, а сегодня погода даст передышку. Сильных осадков не ожидается, температура 0 - +2 градуса.

Насладиться теплой и снежной погодой не даст ветер, он будет сильным и порывистым. В среду он усилится.

К четвергу столицу накроет очередным холодным фронтом. Уже в ночь столбик термометра опуститься до - 10 градусов, по области до - 13 градусов. При прояснениях похолодает до - 18 градусов. Днем 3-5 градусов мороза, возможен небольшой снег. Похолодание будет кратковременным. Ночь на 17 февраля температура будет опускаться до -11 градусов, а днем уже оттепель -4 - +1 градус. В субботу до +3 градусов.

На севере тоже снег и сильный ветер. В Мурманской и Архангельской области, республике Карелия непогоды стоит ждать сегодня. В Ненецком округе метель разыграется 15-16 февраля, ветер до 22 метров в секунду. При этом температура на севере выше нормы на 4-6 градусов. Дневная температура слабо отрицательная, 1-6 градусов мороза.

В Крыму сильный снег 15 февраля, порывы ветра до 22 метров в секунду. Температура около 0 градусов. В четверг похолодает до 1-6 градусов со знаком минус, снег и порывы ветра немного утихнут. В среду сильные осадки пройдут в Ростовской, Волгоградской областях, Калмыкии, Краснодарском крае, в том числе на черноморском побережье. А в среду-четверг - в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Холодно в районе Анапы и Туапсе, ночная температура понизится до 5-10 градусов мороза.

На Урале снег и слабые метели, днем 5-10 градусов мороза. Потеплеет в Омской области, еще недавно ночная температура здесь опускалась до 35-40 градусов мороза. В середине недели здесь - 29 ночью и до -17 градусов днем.

В Новосибирской области и Алтайском крае 14-15 февраля еще аномально холодная погода. Днем 15-23 градуса мороза, ночью до -36.

Похолодало в центральных и южных районах Красноярского края. В среду 13-18 градусов со знаком минус, в южных районах -10 - -15 градусов. Самое холодное место в России на этой неделе в Эвенкии, где ночные морозы будут доходить до -55 градусов.

Весна чувствуется в Приморье. Воздух днем прогревается в регионе до +5 градусов. В северной части Дальнего Востока, в Якутии, полноценная зима - до -36 градусов.