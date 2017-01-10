Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен

Вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви решен, но здание полностью сохранит музейные функции, сообщил ТАСС губернатор Петербурга Георгий Полтаченко.

"Вопрос решен", - сказал он.

При этом он отметил, что у собора останутся и музейные функции. "По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию ", - пояснил Полтавченко. Он заверил, что доступ в здание будет обеспечен представителям всех без исключения конфессий. "Как работал (с точки зрения доступа - прим. ТАСС), так и будет работать", - отметил губернатор.

При этом он уточнил, что собор передается РПЦ в пользование, дальнейшее содержание его будет осуществляться за счет церкви.

По оценкам дирекции музея-памятника "Исаакиевский собор", здание, являющееся одним из символов Санкт-Петербурга, требует постоянной, практически ежедневной реставрации. Ежегодный бюджет музея составляет около 650 млн рублей. Исаакиевский собор считается одним из лучших кафедральных соборов Европы, построенных в XIX веке, и одним из величайших купольных зданий. В России он уступает по масштабу только храму Христа Спасителя , в Европе - соборам Св. апостола Петра в Риме, Св. апостола Павла в Лондоне и Санта Мария дель Фиоре во Флоренции.

О соборе

Ежегодно Исаакиевский собор посещают более 3 млн туристов, это один из самых популярных туристических объектов Петербурга.

В советские годы собор использовался как музей. Богослужения в нем были прекращены с 1928 года и были восстановлены лишь в 1990 году. Более 20 лет здание используется совместно музеем и церковью, причем, по информации прихода Исаакиевского собора, в последние месяцы службы в храме совершаются каждый день, утром и вечером.

В Рождество 2016 года впервые за 88 лет прошел крестный ход. Здание собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО