Венесуэла снова сбила американский самолет

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Венесуэла снова сбила самолет с американским регистрационным номером из-за подозрений в незаконном обороте наркотиков. У венесуэльских военных есть разрешение на осуществление таких действий. Каракас и Вашингтон регулярно предъявляют друг другу обвинения в распространении наркотиков.

Военнослужащие Венесуэлы сбили небольшой самолет с американским регистрационным номером. Предполагается, что борт принадлежал наркоторговцам, сообщил в Twitter министр внутренних дел Боливарианской республики Нестор Ревероль. К посту прикреплена фотография сбитого самолета.

Ревероль подчеркнул, что венесуэльские военные постоянно мониторят свое воздушное пространство, чтобы предотвратить его использование для незаконного оборота наркотиков из Колумбии — «крупнейшего производителя кокаина в мире».

Военные обнаружили воздушное судно с помощью радаров.

Как утверждает министр,

«используемое для контрабанды наркотиков воздушное судно с американским регистрационным номером незаконно вторглось в воздушное пространство Венесуэлы в районе штата Сулия».

Подобный случай произошел в начале июля этого года. Венесуэльская армия сбила американский самолет, который, по версии Каракаса, использовался для перевозки наркотиков и нелегально вошел в воздушное пространство страны, сообщало в Twitter Стратегическое оперативное командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB).

По данным CEOFANB, инцидент произошел в ночь на 8 июля. «Как только был выполнен предусмотренный законом протокол, самолеты наших ВВС приступили к нейтрализации судна», — написало командование.

В каком конкретно районе был сбит самолет, не уточнялось. Также неизвестно, какое количество запрещенных веществ пытались с помощью него транспортировать.

К публикации прикрепили снимки горящего сбитого судна, на киле которого виден номер N339AV. Судя по данным сервиса Flightradar, речь идет о самолете марки Hawker 800 — он принадлежит частному лицу. Стоимость такого воздушного судна на вторичном рынке составляет в среднем $2 млн, грузоподъемность — 900 кг.

Сообщается, что самолет осуществлял зарегистрированный полет на территории Мексики из центрального штата Толука на остров Косумель у побережья Кинтана-Роо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в 2013 году утвердил законодательную норму, которая позволяет сбивать любой самолет наркомафии, нелегально пролетающий над территорией страны. С предложением о разработке такого законопроекта выступал еще бывший президент Уго Чавес . Впоследствии документ одобрил венесуэльский парламент.

В соответствии с этим законом Каракас регулярно сбивает самолеты, которые используются для незаконной торговли наркотиками.

В очередной раз подобный инцидент произошел 7 апреля 2019 года. CEOFANB сбило воздушное судно, которое пыталось воспользоваться воздушным пространством штата Сулиа, уточнили в Twitter командования. Обнаружить борт удалось благодаря комплексному аэровоздушному командованию (CODAI).

Подобные инциденты неоднократно происходили и в прошлом году. Например, 27 ноября вооруженные силы Венесуэлы в очередной раз сбили самолет, по информации Каракаса, с наркотиками, пытавшийся пересечь воздушное пространство страны. Этот инцидент стал третьим за месяц: два предыдущих произошли 17 и 19 ноября.

Антинаркотическая политика ведется и против самой Венесуэлы Соединенными Штатами. Американский минюст обвинил Мадуро и еще 14 руководителей страны в причастности к наркоторговле, а Госдепартамент объявил награду за Мадуро в $15 млн Генпрокурор Уильям Барр обратил внимание, что Вашингтон не считает его президентом Венесуэлы. Барр сравнил Мадуро с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой , которого американцы свергли в 1989 году во время военного вторжения после обвинений в наркоторговле.

Глава Боливарианской республики назвал угрозы Соединенных Штатов действиями времен Дикого Запада.

Он заверил, что в случае агрессии со стороны Вашингтона за него вступятся военные и народ. Мадуро также отверг обвинения американской стороны в наркоторговле.

По его словам, Венесуэла удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет.