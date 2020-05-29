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В Боливии назначили нового главу Минздрава 

RT на русском 8 часов назад
В Боливии назначили нового главу Минздрава
Фото: Reuters
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес назначила Эйди Рока новым главой Минздрава страны.
Об этом сообщает Unitel.
Как указывает телеканал, она стала третьим за последние полгода человеком, который возглавил данное ведомство.
Предшественник нового министра Марсело Навахас был задержан по делу о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по завышенной цене на фоне пандемии коронавируса.
«К сожалению, мы столкнулись с кризисом в сфере здравоохранения. Мы незамедлительно приняли меры и не будем мешать расследованию, которое, как мы надеемся, положит конец саботажу и коррупции», — заявила Аньес.
Ранее спикер парламента Боливии Ева Копа заявила, что голод является основной причиной нарушений карантинных мер, введённых в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Латинская Америка , Минздрав РФ , Боливия
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