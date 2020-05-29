В Мексике число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч 

Общее число заражений новым коронавирусом достигло в Мексике 81,4 тысячи, за день подтверждены 447 летальных случаев, всего умерли более 9 тысяч человек, сообщил в ходе пресс-конференции замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель.

"В Мексике с 28 февраля COVID-19 лабораторно подтвержден у 81 400 человек, из них 16 315 продемонстрировали симптомы в последние 14 дней, что является показателем активной эпидемии", — сказал Лопес-Гатель, трансляция его выступления ведется в микроблоге министерства в Twitter.

По данным минздрава, число летальных случаев COVID-19 увеличилось на 447 за день — до 9044, еще у 783 умерших подозревают коронавирус. Число жертв этого заболевания в Мексике может достичь в негативном сценарии ведомства 30 тысяч человек.

За сутки общее число заражений выросло на 3377, число активных случаев выросло на 723. Общее число исследованных пациентов — 254 794.

Большинство активных случаев новой коронавирусной инфекции зафиксированы в городе (3972) и штате Мехико (2202), в большинстве штатов страны их менее 500.

Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С 1 июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.