Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро объявил о смягчении карантина в Венесуэле 

Российская Газета и ещё 3 55 минут назад
Мадуро объявил о смягчении карантина в Венесуэле
Фото: AFP/Venezuelan Presidency
С первого июня в Венесуэле будет ослаблен режим карантина, введенного в марте на всей территории республики из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.
"Необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но нужно сделать это организованно и безопасно", — цитирует ТАСС венесуэльского лидера. Он отметил, что с понедельника начнется первый этап ослаблений. По словам Мадуро, правительство уже проанализировало все необходимые шаги для корректировки экономической жизни страны.
По последним данным, в Венесуэле зафиксировано 1,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 11 человек.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Российская Газета: последние новости
Кубинские врачи завершили гуманитарную миссию в Ломбардии Кубинские врачи завершили гуманитарную миссию в Ломбардии На Кубе за неделю не выявили смертей от коронавируса На Кубе за неделю не выявили смертей от коронавируса Глава минздрава Боливии арестован по обвинению в коррупции при покупке ИВЛ Глава минздрава Боливии арестован по обвинению в коррупции при покупке ИВЛ
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хафтар одержал важную победу
Хафтар одержал важную победу
На Украине заявили о разгромном ударе по ЛНР и ДНР
На Украине заявили о разгромном ударе по ЛНР и ДНР
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Тайный любовник Волочковой оказался стариком
Видео
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
«У нас всех в жизни это в первый раз»
00:16
«У нас всех в жизни это в первый раз»
Политика
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
00:27
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
В мире
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
01:45
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение