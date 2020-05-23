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Бразилия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом 

RT на русском 14 минут назад
Россию опередили по числу заболевших коронавирусом
Фото: Reuters
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, теперь латиноамериканская республика опережает Россию по данному показателю.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.
Отмечается, что за прошедшие сутки в Бразилии был установлен новый рекорд прироста заболевших коронавирусом — 20 803.
Общее число летальных исходов достигло 21 048.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции.
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Латинская Америка , В мире , ВОЗ , Бразилия
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