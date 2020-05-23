Россию опередили по числу заболевших коронавирусом

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Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, теперь латиноамериканская республика опережает Россию по данному показателю.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава страны.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Бразилии был установлен новый рекорд прироста заболевших коронавирусом — 20 803.

Общее число летальных исходов достигло 21 048.