Глава Минздрава Бразилии ушёл в отставку 

Глава бразильского Минздрава Нелсон Тейш принял решение уйти в отставку.

Об этом сообщает RCN.

Как отмечает радиостанция, Тейш не указал конкретную причину данного шага, но подчеркнул, что оставляет «готовый план», который должен «помочь» штатам и муниципалитетам страны в борьбе с коронавирусом.

Тейш возглавил министерство после того, как президент Бразилии Жаир Болсонару отправил 17 апреля в отставку его предшественника —Луиса Энрике Мандетту. Таким образом, Тейш пробыл на своём посту менее месяца.