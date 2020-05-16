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Глава Минздрава Бразилии ушёл в отставку 

RT на русском 35 минут назад
Глава Минздрава Бразилии ушёл в отставку
Фото: РИА Новости
Глава бразильского Минздрава Нелсон Тейш принял решение уйти в отставку.
Об этом сообщает RCN.
Как отмечает радиостанция, Тейш не указал конкретную причину данного шага, но подчеркнул, что оставляет «готовый план», который должен «помочь» штатам и муниципалитетам страны в борьбе с коронавирусом.
Тейш возглавил министерство после того, как президент Бразилии Жаир Болсонару отправил 17 апреля в отставку его предшественника —Луиса Энрике Мандетту. Таким образом, Тейш пробыл на своём посту менее месяца.
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Латинская Америка , В мире , Минздрав РФ , Бразилия
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