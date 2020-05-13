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В Венесуэле продлили действие чрезвычайного положения 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В Венесуэле продлили действие чрезвычайного положения
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о продлении на 30 дней декрета о чрезвычайном положении, принятого перед угрозой пандемии COVID-19.
"Сегодня, 30 мая, я продляю действие декрета о чрезвычайном положении ещё на 30 дней, чтобы и далее оберегать наш народ", — заявил Мадуро перед подписанием соответствующего указа, трансляция выступления опубликована в микроблоге политика в Twitter.
По последним данным, которые озвучил Мадуро, число случаев заражения коронавирусом достигло 423, скончались 10 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Латинская Америка , В мире , Ситуация в мире , Продлить жизнь , Николас Мадуро , Венесуэла
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