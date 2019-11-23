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В Колумбии начались массовые беспорядки, введен комендантский час 

Вести.Ru + ещё 15 2 минуты назад
В Колумбии начались массовые беспорядки
Фото: EPA
Власти Колумбии приняли решение ввести режим комендантского часа во всех районах Боготы. Граждане протестуют против экономической политики и бездействия властей в борьбе с преступностью.
Накануне в акциях протеста приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны.
Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. В столкновениях погибли три человека, 273 получили ранения.
Власти опасаются, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. В итоге президент страны ввел комендантский час пока в трех районах столицы; также временно закрыты все сухопутные и речные границы, сообщает ТАСС.
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Теги:
Латинская Америка , В мире , Ситуация в мире , ИТАР-ТАСС , Колумбия
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