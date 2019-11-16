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В Боливии растет число погибших в результате столкновений 

Вести.Ru + ещё 9 1 час назад
В Боливии растет число погибших
Фото: EPA
Число погибших в результате столкновений в Боливии возросло до девяти, десятки человек получили ранения.
Столкновения начались между производителями коки, не признающими оппозиционного сенатора Жанин Аньес, исполняющую обязанности президента, и военными и полицией, преградившими им путь в город. Более сотни человек получили ранения, 200 были задержаны. Девять человек, доставленные в больницы, скончались от ранений в голову и грудь, сообщает РИА Новости.
По мнению местных правозащитников, столкновений не было, власти разогнали шествие мирных граждан. Бывший президент страны Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, назвал столкновения бойней и призвал полицию и военных прекратить насилие.
В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. По данным Высшего избирательного суда, победу на них уже в первом туре одержал Моралес. Однако его главный соперник Карлос Меса не признал победу оппонента. В стране начались акции протеста. Армия, оппозиция и профсоюзы призвали Моралеса уйти в отставку. 10 ноября он покинут пост президента, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот.
Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Она заявила, что новые президентские выборы пройдут в кратчайшие сроки. Эво Моралес, правда, участвовать в них не сможет. Новые власти заявляют, что в случае возвращения на родину его ждет арест.
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Теги:
Латинская Америка , Конфликты , Происшествия , РИА Новости , Боливия
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