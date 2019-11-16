Новые власти Боливии и Моралес обменялись угрозами

Если бывший президент Боливии Эво Моралес вернется в страну, ему грозит суд, сообщила и.о. главы государства Жанин Аньес.

По ее словам, Моралес «уехал сам, никто его не выгонял». Аньес заявила, что бывший президент «может вернуться, но ему придется ответить перед законом за подлог на выборах», передает ТАСС со ссылкой на Universal и Reuters.

Сам Моралес тем временем рассказал, что США предлагали главе МИД Боливии Карен Лонгарик «направить самолет».

«Который отвез бы нас туда, куда бы мы захотели. Я уверен, что это было бы Гуантанамо», — сказал он.

Моралес обвинил Аньес и других своих политических противников в «убийстве бедного населения», которое протестует против переворота. Он заявил, что нынешним властям страны «придется ответить за тяжкие преступления против человечности».

Бывший президент призвал силовиков «остановить резню» и не «пачкать форму в крови народа».

СМИ сообщают, что в столкновениях у боливийского города Кочабамба не менее пяти человек погибли, около 50 пострадали. Полиция и военные не пропустили в город сторонников Моралеса из числа производителей коки. Сообщается, что у демонстрантов изъяли огнестрельное оружие, самодельные гранатометы и взрывчатые вещества.

Напомним, на фоне беспорядков Моралес лишился поддержки армии и крупнейшего в стране профсоюза и объявил об отставке. Он улетел в Мексику, где получил политическое убежище.

Оппозиционный сенатор Аньес заявила, что временно принимает на себяполномочия президента.