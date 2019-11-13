Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Вы спасли мне жизнь»: Моралес получил политическое убежище в Мексике 

Вести.Ru + ещё 10 1 час назад
«Вы спасли мне жизнь»: Моралес об убежище в Мексике
Фото: www.vesti.ru
"Вы спасли мне жизнь". Это первые слова Эво Моралеса в Мексике. Бывший президент Боливии после государственного переворота получил там политическое убежище. Почему Моралеса приютили соседи Соединенных Штатов Америки?
Он спускается по трапу лайнера мексиканских ВВС в футболке и брюках. Последние сутки у Эво Моралеса выдались не из легких. Вылет в Мексику задержался почти на два с половиной часа. Аэропорт в Боливии окружили противники и сторонники экс-лидера и долго не давали разрешения на взлет. Первые же слова — "спасибо" — ни много ни мало — за спасенную жизнь.
"Я хотел бы сказать вам, что мы очень благодарны за то, что президент Мексики и народ Боливии спасли мне жизнь. Почему я это говорю? 9 ноября, в субботу, когда я прибыл в Кочабамбу, сотрудник службы безопасности армии показал мне сообщения. Ему предлагали сдать меня в обмен на 50 тысяч долларов. Поэтому я благодарен вам. Спасибо за то, что вы спасли мне жизнь", — сказал бывший президент Боливии Эво Моралес.
Эти несколько дней до вылета его укрывали крестьяне. Моралес выложил в Twitter фото — вчерашнему президенту пришлось спать на полу и даже без матраса. Потом долгий перелет — через Парагвай, Перу и Бразилию. Вместе с Моралесом прилетели его дочь, бывший вице-президент и экс-министр здравоохранения Боливии. В Мексике отметили: рассчитывают, что это решение никак не повлияет на отношения с Вашингтоном.
"Хорошие отношения с Соединенными Штатами должны основываться не на подчинении, а на уважении. Я не ожидаю, что в связи с решением Мексики о предоставлении убежища Моралесу будут какие-либо возражения. До сих пор их не было, и мы их не ожидаем", — отмечает министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
Белый дом уже открытым текстом предупредил: события в Боливии — это сигнал для Венесуэлы и Никарагуа, где "режимы также вне закона". Ответ из Каракаса последовал практически сразу.
"Этот госпереворот произрастает из американского империализма. Сегодня они аплодируют случившемуся и говорят, что придут за Венесуэлой и Никарагуа. Вы хотите воевать? Мы готовы к борьбе за мир, за страну и за суверенитет Венесуэлы", — подчеркивает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Что касается Боливии — обязанности главы государства после череды отставок на себя готова взять второй вице-спикер парламента Жанин Аньес. Она заявила, что новые президентские выборы пройдут до 22 января.
"Мы считаем, что для страны важен мир, важно спокойствие людей. Я думаю, что страна не может идти вперед без лидера, и мы должны дать ответ жителям страны. Вандализма и хаоса не хочет ни один из них. Я призываю всех не повторять больше ту ситуацию уличного террора, через которую мы уже прошли", — говорит второй вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес.
Однако пока беспорядки на улицах не утихают. Полиция Ла-Паса — неофициальной столицы страны — уже попросила помощи военных для разгона демонстрантов.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
Вести.Ru: последние новости
Эво Моралес призвал боливийцев к сплочению Эво Моралес призвал боливийцев к сплочению В Боливии оппозиция захватила государственные СМИ В Боливии оппозиция захватила государственные СМИ Моралес уехал, а беспорядки остались Моралес уехал, а беспорядки остались
Комментарии 
Теги:
Латинская Америка , В мире , Николас Мадуро , Марсело Эбрард , Эво Моралес , Боливия , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России нашли способ победить США
В России нашли способ победить США 79
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться»
«Жизни ей не хватит, чтобы исправиться» 35
Глава Пентагона заговорил на русском языке
Глава Пентагона заговорил на русском языке 100
«Смерть мозга» у НАТО: В Австрии согласны с Макроном
«Смерть мозга» у НАТО: В Австрии согласны с Макроном
«Его ждет тяжелая жизнь»: О сроке для Буркова в США
«Его ждет тяжелая жизнь»: О сроке для Буркова в США 4
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Глава Пентагона заговорил на русском языке
00:50
Глава Пентагона заговорил на русском языке
В мире Армия
«Крым будет украинским»
01:19
«Крым будет украинским»
В мире Кавказ
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
00:18
Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
00:45
Появилось видео бала с убившим аспирантку доцентом
Происшествия
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
01:24
Появилось видео ракетных ударов по Израилю
Армия
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
02:22
Пока вы не уснули: показан «уничтожитель» Крымского моста
В мире
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение