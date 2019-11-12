Моралес призвал граждан не поддаваться на провокации

Моралес еще раз призвал граждан не поддаваться на провокации

Экс-президент Боливии Эво Моралес ещё раз призвал граждан не поддаваться на провокации и остановить насилие, следует из его заявления в Twitter.

"Прошу мой народ беречь мир и не совершать насилие под влиянием отдельных групп, которые хотят разрушить верховенство закона", — написал Моралес.

Он призвал решать любое расхождение путем диалога.

Моралес в воскресенье подал в отставку на фоне протестов в стране и после доклада Организации американских государств, выявившей нарушения при подсчёте голосов на выборах президента 20 октября.

Однако его уход с поста пока не остановил беспорядков в стране. В воскресенье вечером были ограблены и даже подожжены многие дома, офисы и предприятия.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.