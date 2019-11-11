Бесславный конец: как Моралес потерял Боливию

Эво Моралес после 13 лет во власти объявил о своей отставке с поста президента Боливии . Это решение он принял под давлением протестов и силовиков. Некогда популярный защитник бедных слоев населения, в последнее время он начал вызывать раздражение у части общества. Катализатором для его смещения стали последние президентские выборы. Российски МИД назвал события в Боливии «срежиссированным переворотом». Моралес активно развивал связи с Россией и раздражал Вашингтон своим антиамериканизмом. Как сообщил Дмитрий Песков, никто из ушедших в отставку боливийских политиков не просил убежища в России.

Президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке. Соответствующее прошение он направил государственному парламенту, его заявление транслировала местная радиостанция Pio Doce.

Решение было принято им на фоне протестов, не прекращающихся с середины октября — тогда в стране прошли президентские выборы, по итогам которых Моралес уже в четвертый раз должен был возглавить государство. Именно это и стало главным катализатором акций протестующих.

Он заявил, что уходит ради предотвращения большего насилия в отношении тех, кто выступает в его поддержку.

В отставку подал и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа-Линера. Теперь страну ждут новые президентские выборы, до которых исполнять обязанности главы государства будет представитель оппозиции, второй вице-спикер парламента Жанин Аньес. Об этом заявила сама политик.

Российский МИД призвал все политические силы Боливии найти конституционный выход из сложившегося кризиса. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили озабоченность, что готовность правительства к поиску конструктивных решений не нашла ответа оппозиции, а сами события развивались «по лекалам срежиссированного переворота».

Некогда популярный в народе Моралес, представитель индейцев, находился во главе страны 13 лет. Известный как достаточно эксцентричный и яркий политик, он любил жевать листья коки, защищая ее как национальное достояние. Кока является основным сельскохозяйственным продуктом этой страны.

Говорить, что протесты стали неожиданностью для местных властей, было бы не совсем корректно, поскольку недовольство Моралесом и тем, что он находится у власти достаточно долго, нарастало, и это ощущалось в общественном настроении.

Президентские выборы, прошедшие 20 октября, дали старт акциям протеста. На них Моралес одержал победу уже в первом туре, что открывало ему дорогу к четвертому президентскому сроку. Вместе с тем голосование, как оценивают его в Организации американских государств, прошло с серьезными нарушениями.

После выборов организация выпустила доклад, в котором утверждалось, что «команда аудиторов не может подтвердить результаты выборов» и рекомендует провести повторное голосование.

Однако отставку Моралеса ускорило даже не международное непризнание итогов голосования: против президента Боливии выступили силовики.

«Боливийская прокуратура начала расследование фактов преступлений против закона о выборах в том, что касается подделки документов, манипулирования информацией, изменением и сокрытием результатов», — сообщили представители ведомства.

При этом, несмотря на бесславный конец, у Моралеса были свои успехи на посту президента. «Боливийская экономика неуклонно растет, а значительное сокращение бедности способствует укреплению достижений администрации», — пишет обозреватель издания Fair Observer Хавьер Аларкон, отмечая, что за 10 лет, по данным статистики Всемирного банка, уровень бедности снизился на 20%.

Стоит отметить, что Моралес активно занимался развитиями связей с Россией и неоднократно критиковал американскую политику в Латинской Америке. «Очень важно, что мы сами отвечаем за себя, мы освободились от диктата США», — сказал Моралес во время своего выступления на панели дискуссионного клуба «Валдай» в 2018 году. Он также отметил, что при его руководстве страна смогла избавиться от давления МВФ и американских военных советников.

Многие годы Моралес считался одним из неформальных лидеров левых в Южной Америке.

В июне он посещал Россию и был принят президентом страны Владимиром Путиным . Тогда Моралес заявлял перед визитом, что страну интересует возможность избавления от военно-тренировочных самолетов США и приобретение российских аналогов.

Антиамериканизм Моралеса откровенно раздражал администрацию США , которая в последнее время начала уделять активное внимание происходящему на континенте. Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон даже заявлял, что Боливия вскоре может оказаться четвертой в списке стран, которые он ранее назвал «тройкой тираний». В этот список Болтон включил Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

«Я не удивлюсь, если к концу года Моралес столкнется с сильным международным остракизмом за демонтаж демократических институтов Боливии», — говорил «Газете.Ru» незадолго до текущих событий в этой латиноамериканской стране ведущий эксперт Института Катона в Вашингтоне Хаун Карлос Идальго.

Боливия — небольшая страна, но имеет важное географическое положение: она граничит с Бразилией, где у власти находится правый президент, испытывающий неприязнь к лидерам, подобным Моралесу. Стоит отметить, что во вторник, 11 ноября, ситуация в Боливии будет обсуждаться на саммите BRICS , который пройдет как раз в Бразилии.

К слову, влиятельная в регионе страна — Мексика — сосед США, уже заявила, что предоставит убежище экс-президенту Моралесу.

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор также отметил, что в стране признают ответственное отношение Моралеса, «который предпочел уйти в отставку, а не подвергать свой народ насилию». Известно, что Мексика была одной из первых стран, которые поздравили Моралеса с победой на президентских выборах.

В Москве, в свою очередь, заявили, что госпереворот в Боливии прошел под влиянием США. Об этом сказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров , который считает, что события в Боливии произошли «не без давления и не без влияния американцев».

Россия имеет ряд проектов в Боливии, в том числе по строительству Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) Полностью весь комплекс должен начать работу в 2022 году.