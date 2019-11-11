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Главную роль в боливийском кризисе сыграла армия, заявил эксперт 

РИА Новости + ещё 39 11 часов назад
Главную роль в боливийском кризисе сыграла армия, заявил эксперт
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Решающую роль в боливийском кризисе сыграла армия, которая выступила на стороне оппонента экс-президента страны Эво Моралеса, в этом коренное отличие от ситуации в Венесуэле, сказал РИА Новости научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.
На состоявшихся 20 октября 2019 года выборах президента Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Целый ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
"Есть существенная разница (между Боливией и Венесуэлой). Армия продолжает позицию лояльности в отношение Мадуро в Венесуэле, а в случае Боливии этого не произошло. Очевидно, что в боливийском случае решающую роль сыграли армия и полиция, которые продекларировали свой выбор в пользу оппонента Моралеса. Карлос Меса не правый политик, а довольно умеренный политик социал-демократического толка, у него уже есть опыт правления страной и, судя по всему, оставил о себе не самую плохую память. Потому что в данном случае историческая память боливийцев сработала в его пользу", — сказал эксперт.
Роль армии вновь как института и арбитра в Латинской Америке возрастает, подчеркнул Давыдов.
"Вряд ли события в Боливии повлияют на умонастроения и политическую волю президента Николаса Мадуро. Его позиция заключается в том, что он считаем правомерным отстаивание тех позиций, которые связаны с широким движением, наследующим политику Уго Чавеса. События и в Боливии, и в Чили — все эти примеры разнонаправленного действия", — резюмировал эксперт.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных.
Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.
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Теги:
Латинская Америка , Николас Мадуро , Уго Чавес , Владимир Давыдов , Эво Моралес , РАН , РИА Новости , Боливия , Венесуэла , Куба , Мексика , Москва
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