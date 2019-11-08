Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Боливии заявил, что не уйдет в отставку под давлением оппозиции и протестующих 

ТАСС + ещё 12 8 ноября 2019
Президент Боливии отказался уходить в отставку
Фото: РИА Новости
Президент Боливии Эво Моралес заявил в пятницу, что не откажется от высшего государственного поста, несмотря на требования оппозиции и протесты, которые охватили страну после прошедших 20 октября выборов главы государства.
"Правые говорят: "Эво должен уйти в отставку". Я хочу сказать Боливии и всему миру, что я не подам в отставку, мы были избраны народом", — сказал он на выступлении, которое транслировалось в Facebook.
Моралес также призвал своих сторонников "защищать начатый им процесс перемен и культурно-демократическую революцию".
Президентские выборы прошли в республике 20 октября. Согласно информации, которую опубликовал Высший избирательный суд, победу одержал действующий глава государства Эво Моралес. Его основной соперник — экс-президент Карлос Меса — заявил, что не признает победу президента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.
Видео дня. Багдасарян намерен отсудить 100 миллионов рублей за лишение гражданства
ТАСС: последние новости
В Боливии протестующие заняли офисы двух государственных СМИ В Боливии протестующие заняли офисы двух государственных СМИ Reuters: суд в Бразилии постановил выпустить из тюрьмы экс-президента Лулу да Силву Reuters: суд в Бразилии постановил выпустить из тюрьмы экс-президента Лулу да Силву Венесуэльская PDVSA за девять месяцев снизила долг перед "Роснефтью" до $0,8 млрд Венесуэльская PDVSA за девять месяцев снизила долг перед "Роснефтью" до $0,8 млрд
Комментарии 
Теги:
Латинская Америка , Африка , В мире , Кавказ , Политика , СНГ , Украина , Массовые беспорядки , Боливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье 1245
Рудковская: «Мы решили расстаться!»
Рудковская: «Мы решили расстаться!» 138
Доцента-убийцу везут на допрос
Доцента-убийцу везут на допрос 67
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму 578
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским 152
Видео
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
01:36
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
Криминал Происшествия
Умер Михаил Щетинин
00:21
Умер Михаил Щетинин
Общество
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
01:20
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
Армия
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
01:08
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
Общество
Галкин спародировал Шейнина
01:08
Галкин спародировал Шейнина
Шоу-бизнес
Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом
02:15
Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом
Происшествия
«Не из тех людей»: Малиновская о смерти Паши Фейсконтроля
01:06
«Не из тех людей»: Малиновская о смерти Паши Фейсконтроля
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение