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Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу 

ТАСС + ещё 14 1 час назад
Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу
Фото: ТАСС
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу покинул здание управления федеральной полиции в городе Куритиба, где провел в заключении 580 дней за совершение коррупционных преступлений. Соответствующие кадры передает в прямом эфире портал UOL.
У ворот учреждения Лулу да Силву встречали соратники по Партии трудящихся и многочисленные сторонники. Вскоре после этого политик поднялся на возведенную поблизости сцену и выступил с благодарственной речью перед собравшимися. "Я выхожу отсюда с величайшим чувством благодарности, которое человек может испытывать к другому человеку", — произнес он. Экс-президент также сообщил, что уже завтра вернется к политической деятельности и проведет в Сан-Паулу встречу с профсоюзом металлургов.
Ходатайство об освобождении политика из заключения подали ранее в пятницу адвокаты Лулы да Силвы, после того, как в четверг вечером Федеральный верховный суд (ФВС) латиноамериканской республики принял решение, позволяющее бывшему главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения всеми предусмотренными законом инстанциями апелляций по его уголовному делу.
Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле Верховный суд сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до восьми лет и 10 месяцев. Экс-глава государства отвергает все предъявленные ему обвинения.
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Теги:
Латинская Америка , В мире , Бразилия , Куритиба
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