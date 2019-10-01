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Мадуро назвал Россию великой державой 

Российская Газета + ещё 3 57 минут назад
Мадуро назвал Россию великой державой
Фото: EPA
Россия — одна из великих держав XXI века. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам своей поездки в Москву. Также политик поделился впечатлениями от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Эта встреча стала самой насыщенной из всех за 13 лет общения. Мы укрепили максимальное сотрудничество во всех взаимных проектах", — написал глава Боливарианской Республики в Twitter. Ранее он сообщал о росте российских инвестиций в экономику Венесуэлы.
Лидер южноамериканской страны побывал в Москве на прошлой неделе. Мадуро подарил Владимиру Путину копию сабли национального героя Венесуэлы Симона Боливара.
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Латинская Америка , Политика , Николас Мадуро , Симон Боливар , Владимир Путин , Венесуэла , Москва
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